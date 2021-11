Dopo 9 partite, 3 soli punti e ultimo posto in classifica nel campionato di Eccellenza, il Li Punti calcio corre ai ripari. Per rinforzare il suo sterile attacco, con il bomber Tenerelli infortunato e senza una punta di peso, la squadra sassarese allenata da Cosimo Salis si affida ad una vecchia conoscenza del calcio isolano, nonché una delle punte più prolifiche in attività nel panorama calcistico sardo dei dilettanti: Antonio Borrotzu, 43 anni, ex Messina, Tempio e Porto Torres (tra le altre). L'attaccante di Orani in questa stagione era in forza Campanedda, squadra di una frazione della Nurra ubicata nel comune di Sassari, che milita nel campionato di Prima categoria.

LA CARRIERA – 400 reti tra serie C e Prima categoria, non ha certo dimenticato il vizio del gol ed è andato a segno 5 volte nelle 6 partite di campionato disputate. “Come società crediamo che Borrotzu ci possa dare una grossa mano in avanti”, afferma il presidente del Li Punti calcio Salvatore Virdis. “Ha già dimostrato in questa annata di essere valido ed integro fisicamente. Le sue qualità tecniche non sono certo mai state in discussione. Ringrazio per la disponibilità gli amici del Campanedda calcio, pronti a darci una mano in un momento per noi delicato”.

L’esperto attaccante sarà già in campo sabato prossimo a Pozzomaggiore contro il Bosa, nell'anticipo della decima giornata.

