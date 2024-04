Si giocano nel pomeriggio le gare della 15esima giornata di ritorno del torneo di Eccellenza che ha già decretato con largo anticipo il successo, con ritorno in Serie D, dell'Ilvamaddalena.

Un altro miracolo della società. Un grosso risultato per mister Carlo Cotroneo, allenatore di grande spessore, romano, innamorato della Sardegna. Oggi alle 15, l'Ilva ospita il Villasimius: un derby nord-sud con gran festa sugli spalti a gustare buon calcio e il successo meritatissimo dei maddalenini che proprio un anno fa erano retrocessi in Eccellenza perdendo i playout con l'Atletico Uri. A fine gara ci sarà gran festa. Domenica scorsa l’Ilvamaddalena con i suoi dirigenti, addetto stampa, l'allenatore Carlo Cotroneo e una rappresentanza di giocatori e tifosi è stata ospite a Videolina Sport.

«Una bellissima esperienza – ha scritto la società sul suo sito - ma soprattutto una straordinaria cassa di risonanza mediatica per la nostra impresa. Tantissimo spazio alla nostra squadra durante questa seguitissima “Domenica Sportiva” sarda, e tutta la Sardegna ha potuto vedere le immagini dello spogliatoio e dello sbarco trionfale dal traghetto che finora avevano viaggiato solo nelle storie dei nostri social. Ma anche tanto affetto e rispetto nei confronti della nostra squadra e della sua gloriosa storia, che abbiamo percepito con grande orgoglio da parte di tutti all’interno dello Studio. Diciamo la verità: quanto sarebbe stato amaro vedere gli stessi meritati elogi tributati ad una nostra rivale, se fosse arrivata davanti a noi? Ecco, siamo consapevoli dell’immenso valore di queste gioie, e godiamocele intensamente».

Per tornare al campionato, alle 16 si giocano Bosa-Ferrini (a Bonorva), Carbonia-San Teodoro, Li Punti-Villacidrese, Sant’Elena-Ossese (campo Mulinu Becciu a Cagliari), Tharros-Barisardo (a Terralba) e Tempio-Calangianus e, alle 16.30, Taloro-Ghilarza. Gare importanti per i playoff e per la salvezza.

