In Eccellenza e Promozione si torna in campo mercoledì per la Coppa Italia.

In Eccellenza con inizio alle 15 si giocano le gare di andata delle semifinali Latte Dolce-Budoni e Carbonia-Tharros.

In Promozione invece le gare di ritorno degli ottavi di finale.

A Carloforte sempre alle 15 si gioca Verde Isola-Guspini (all’andata è finita 2-2). In campo anche Arborea-Orrolese (andata 2-1 per l'Arborea). Attesa in Eccellenza per Latte Dolce-Budoni, la prima e la seconda del campionato.

