Si giocano domani le partite di andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Alle 15 in campo Ilvamaddalena-Ossese, alle 16 Monastir-Guspini e Castiadas-Sant'Elena e, alle 18, Ghilarza-Taloro.

Il match clou. Riflettori puntati su Castiadas-Sant’Elena. La squadra di Cristian Dessì è la sorpresa di questo avvio di stagione. Si gioca all’Annunziata: «Affrontiamo un avversario in salute», dice il tecnico del Castiadas, Virgilio Perra. «Il Sant’Elena si è anche rinforzato con l’arrivo di Luca Caboni. Per quanto ci riguarda, siamo reduci da due ottime prestazioni e vogliamo continuare su questa strada».

Le altre. L’Ilvamaddalena riceve invece l’Ossese. «Ci aspettiamo una reazione da parte dei ragazzi», dice il vicepresidente dell’Ossese, Carlo Mentasti. «Non attraversiamo un buon momento e la responsabilità è di tutti. Ne usciremo fuori con il lavoro». Gara casalinga per il Monastir contro il Guspini di Fabrizio Carracoi. «Affrontiamo un gruppo assemblato per stare nelle prime posizioni del campionato», dice il viceallenatore del Monastir, Thomas Congia. «Ce la giocheremo come sempre». Il Taloro, primo della classe in campionato, fa visita al Ghilarza. Un bel banco di prova per Mele e compagni. Far punti a Ghilarza non è mai semplice.

Il ritorno. Le gare di ritorno si disputano il 20 ottobre.

© Riproduzione riservata