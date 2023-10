Importante acquisto della Villacidrese nel campionato di Eccellenza. Alla corte di mister Mannu arriva Alberto Rosa Gastaldo.

Centrocampista classe '95, è cresciuto nel settore giovanile dell'Udinese e della Fiorentina. Con gli Allievi della Fiorentina ha partecipato anche al Docu-Reality "Giovani Speranze".

Dopo aver indossato la maglia dell'Under 19 è passato ai pari grado del Torino, prima della cessione all'Ischia e poi nella Seria A croata, al NK Istra 1961.

Rientrato in Italia, Alberto Rosa Castaldo ha vestito le maglie di Viareggio, Altovincentino, Chions, Gavorrano, Campomorone, Messina e Castrovillari. L'anno scorso la sua prima esperienza in Eccellenza con la maglia del Colorno. Ora la tappa in Sardegna, a Villacidro.

© Riproduzione riservata