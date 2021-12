Ultime fatiche dell’anno per Techfind San Salvatore Selargius e Cus Cagliari nel torneo di serie A2 femminile di basket. Entrambe le compagini sarde saranno impegnate in trasferta.

Techfind San Salvatore. Le ragazze allenate da Roberto Fioretto scenderanno in campo contro la Bruschi San Giovanni Valdarno, una delle due capolista (assieme a La Spezia) del campionato. Le selargine attraversano un ottimo momento di forma e sono reduci da ben 4 vittorie di fila. In terra toscana non sarà una partita come le altre per Mounia El Habbab, lunga del San Salvatore. “Stiamo attraversando un buon momento di forma”, commenta, “ora però dobbiamo proseguire su questa strada. Sicuramente le vittorie aiutano a consolidare la fiducia. A San Giovanni Valdarno ho trascorso due anni molto belli e sarà bello tornare ‘a casa’”. Le toscane hanno messo assieme 8 vittorie in 10 gare, ma sono reduci dalla sconfitta contro Firenze. “Non esistono squadre imbattibili”, conclude El Habbab, “Valdarno è una squadra molto forte e costruita per la promozione. Noi scenderemo in campo focalizzandoci sulla nostra prestazione”. Palla a due domani, alle 21, al PalaGalli di San Giovanni Valdarno.

Cus Cagliari. Le universitarie, guidate da Federico Xaxa, andranno a far visita al Patti. Dopo la sconfitta di La Spezia, l’obiettivo è ritornare alla vittoria. La voglia di chiudere l’anno in bellezza c’è, soprattutto dopo le buone prestazioni mostrate nella prima parte della stagione. “Possiamo fare di meglio,” commenta l’ala Delia Gagliano, “siamo state troppo altalenanti. Le prime due partite, per esempio, erano da vincere. Dobbiamo ancora trovare un equilibrio ideale e lavoreremo duramente per raggiungerlo nel più breve tempo possibile”. Ora l’impegno di Patti, reduce dalla vittoria contro Capri, che ha un ruolino di marcia fatto di 3 vittorie nei primi 10 impegni. “Ci aspetta”, conclude Gagliano, “un avversario agguerrito e desideroso di vincere davanti ai propri tifosi. Noi però abbiamo bisogno di riscattarci per alzare l’asticella del nostro campionato. Saremo ugualmente determinate, abbiamo bisogno di vincere”. Il via alla gara alle 19, al palasport di Patti.

