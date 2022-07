Nella Poule Salvezza della Serie A di baseball, doppia vittoria della capolista Cagliari a Castelfranco Veneto. I ragazzi allenati da Walter Angioi hanno conquistato agevolmente in primo match per 1-13 in 7 riprese per manifesta superiorità siglando 4 punti nel 1º inning, 4 nel 4º e 5 nel 6º grazie a Delgado, Rodriguez e ai fuoricampo di Gabriele Angioi e Turino. Sul monte molto bene Murgia e Arrais. Nel secondo match, vinto 0-2 con Fandino e Cuesta a lanciare, i rossoblù hanno sbloccato il risultato solo al 9º inning coi due punti battuti a casa da Angioi e Arrais.

SERIE B. Doppietta casalinga per la Catalana, che ha sconfitto il Piacenza 10-4 e 6-4 e ha conservato il 4º posto nel girone A dietro a Codogno, Milano e Avigliana.

SOFTBALL. Nell’A2, trasferta amara per la Supramonte Orgosolo, che in casa della capolista New Bollate si è arresa 10-5 e 13-6.

EUROPEO U12. Adesso, però, occhi puntati sulla Nazionale U12 di baseball, che a Vienna, tra domani e sabato, si giocherà il titolo continentale. Tra le file azzurre anche l’iglesiente Edoardo Angioni. L’Italia, inserita nel girone A, si misurerà rispettivamente con Lituania (domani, 13:30), Ungheria (6 luglio, 10) e Olanda (7 luglio, 15). Venerdì e sabato le semifinali e finali.

