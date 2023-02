Un esodo lungo quasi sette anni. Per la precisione 2.493 giorni. Finalmente il Latte Dolce rientra nel proprio campo che in questi anni è stato oggetto di un lungo restyling per essere adeguato alla normativa e diventare più accogliente, sia per la prima squadra sia per le tante formazioni giovanili di uno dei migliori vivai della Sardegna.

Sarà la gara di domenica alle 15 contro la Ferrini Cagliari a inaugurare il manto sintetico del campo principale dell'impianto, situato nell'omonimo quartiere del Latte Dolce.

Nel frattempo la squadra sassarese è risalita in serie D e poi tornata in Eccellenza. Il turno di riposo le ha fatto perdere il primato a favore del Budoni, che ha due punti in più ma anche una partita in più, e riposa proprio in questo turno. Ecco perché la formazione sassarese punta al successo che vale il ritorno sulla vetta dell'Eccellenza sarda.

L'ingresso all'impianto sarà da Via Madre Teresa di Calcutta, di fianco alle piscine.

© Riproduzione riservata