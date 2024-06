Dopo l'arrivo del nuovo allenatore Ivan Cirina che ha preso il posto di Antonio Prastaro, la Nuorese ha confermato per la stagione 2024/2025 lo staff tecnico della passata stagione.

Ad affiancare Mister Cirinà, come allenatore in seconda, sarà quindi Michele Pinna con preparatore atletico Massimo Becconi e con Paolo Seddone preparatore dei portieri. Conferma anche Nicola Chironi nel ruolo di Team manager. La Nuorese parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza dopo il successo in Promozione nell'ultima stagione.

