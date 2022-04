Dopo il ko contro la Nuova Florida terza in classifica (e sette giorni prima la sconfitta casalinga contro la quinta in classifica Ostiamare) dopo domani al pericolante Carbonia tocca un'altra gara sulla carta difficile. Alle 15 al Comunale Zoboli si presenterà l'Arzachena, attualmente quarta, non così distante dalla seconda posizione occupata dalla Torres e quindi desiderosa di ridurre le distanze. Ma dopo un marzo fantastico, che il Carbona aveva concluso portandosi dall'ultima alla quartultima posizione in classifica (in sostanza a fine inverno i minerari apparivano quasi spacciati), ora lo scenario si è fatto di nuovo preoccupante, Non fosse altro perchè la squadra di David Suazo, terzultima con 21 punti, si ritrova distante più di otto punti dalla sestultima, cioè l'Atletico di Uri, e quindi rischia allo stato attuale di non garantirsi nemmeno gli spareggi salvezza. "Mancano ancora sette gare - analizza il presidente Stefano Canu - cioè 21 punti e faremo di tutto per innescare di nuovo il processo virtuoso che ci ha visto protagonisti in marzo". Il Carbonia potrebbe aver recuperato tutta la rosa e probabilmente davanti si affiderà ancora al giovane attaccante rumeno Padurariu che in questa fase appare fra i più ispirati.

