Con l’arrivo del weekend si ritorna in campo nel campionato nazionale di Serie A2 femminile di basket. Tra le sarde impegnate, sul parquet scenderà solamente il Cus Cagliari, mentre la Techfind San Salvatore Selargius ha rinviato il suo impegno a causa dell’emergenza Covid.

Cus Cagliari. Le universitarie, nell’ultima giornata del girone di andata, troveranno di fronte la neopromossa Blue Lizard Capri. Dopo la bella vittoria contro Firenze, che ha inaugurato al meglio il 2022, il Cus ripartirà dagli ottimi segnali mostrati, soprattutto in fase difensiva. “Quando stiamo bene fisicamente – commenta il coach, Federico Xaxa – il nostro sistema funziona; le difese forti ci caricano e ci permettono di far bene in attacco. Qualcosa da migliorare c’è sempre, ma stiamo lavorando per riuscire a farlo in tempi brevi”. Intanto arrivano buone notizie dall’infermeria, svuotatasi dopo il reinserimento nel gruppo di Striulli e Madeddu che, a breve, dovrebbero rientrare anche nelle rotazioni. Domani, intanto, la sfida contro Capri (palla a due alle 18), che occupa il fondo della classifica con 3 vittorie in 10 partite disputate e tornerà in campo dopo una lunga sosta, causa covid (l’ultima partita lo scorso 11 dicembre contro Patti). Per le cagliaritane quasi un’incognita. “Sono una squadra – prosegue Xaxa – piuttosto difficile da decifrare anche perché di recente hanno operato alcuni cambiamenti importanti. Faremo di tutto per portare a casa un’altra vittoria”. Due punti che potrebbero aprire nuovi scenari in classifica. “Siamo solo al girone d’andata – conclude il coach – ma questi sono scontri importanti per stabilire quale tipo di campionato andremo a fare d’ora in poi”.

Techfind San Salvatore. Rinviata, invece, al prossimo 26 gennaio la sfida che opponeva la compagine di Selargius alla Pallacanestro Umbertide. Spostamento motivato dal fatto che all’interno del gruppo della prima squadra si sono riscontrati 4 casi di positività. Positività emerse in seguito agli ultimi tamponi effettuati dalla società selargina. Con la partita da recuperare in terra umbra, salgono a tre le sfide che dovrà recuperare la formazione allenata da Roberto Fioretto (le altre con Patti e Giorgio Tesi Group Ponte Buggi).

