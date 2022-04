Missione impossibile? Tutt'altro. È il mantra che si respira nell'Ossese. Domani al Walter Frau (ore 15) per i bianconeri la madre di tutte le partite, la semifinale di ritorno di Coppa Italia Eccellenza: Ossese - Barletta. All'andata, mercoledì scorso a Canosa, i barlettani si imposero 3-1. Il gol di Chelo ( domani assente per squalifica) nel finale di quella gara ha riaperto i giochi. A Ossi tutti credono nel passaggio del turno, nel rispetto di un avversario che comunque si è confermato fortissimo."Ce la giocheremo sino alla fine e possiamo qualificarci - afferma il tecnico dell'Ossese Giampiero Loriga -. Loro sono una grande formazione e partono avvantaggiati dal risultato dell'andata, ma noi abbiamo mezzi tecnici e morali per ribaltare il punteggio. E domani i nostri tifosi daranno una spinta fondamentale ai ragazzi". Anche la società è ottimista. "Vogliamo andare a Firenze per la finalissima e ce lo meritiamo - spiega il direttore sportivo Antonello Ibba -. La favola dell'Ossese deve continuare". Oggi per i bianconeri allenamento di rifinitura alle 18.30 al Walter Frau. In vista della partita di domani tutti i giocatori della rosa (a parte Chelo squalificato) saranno disponibili. Si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni. Saranno presenti 200 tifosi barlettani.



© Riproduzione riservata