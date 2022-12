Tornano dopo tre anni i campionati studenteschi di cross, domani al parco di Molentargius a Cagliari. La manifestazione, nata dalla sinergia tra l’Ufficio Educazione Fisica Sardegna e gli Uffici Scolastici Territoriali di Educazione Fisica, si terrà nell’area verde Cagliari Uno. Ritrovo alle 9, inizio alle 9.30 con la prima gara. Oltre 800 gli alunni coinvolti, appartenenti a 34 scuole di primo grado e 24 scuole superiori. Le distanze in programma saranno per i Ragazzi e le Ragazze i 1000 metri, per le Cadette i 1500, per i Cadetti i 2000, per le Allieve i 2000, per gli Allievi i 2500, per le Juniores i 2500 e per gli Juniores i 3000.

Non mancheranno anche gli studenti disabili, 50 in totale, che gareggeranno insieme agli altri alunni, in modo da incentivare l’inclusione e la socialità, ma su distanze ridotte: alla categoria Cadetti toccheranno i 1000 metri, agli Allievi e agli Juniores i 2000. Alla fase regionale, che si terrà probabilmente il 17 dicembre a Oristano, passeranno le prime tre scuole e ogni vincitore individuale di ciascuna provincia mentre per i disabili passeranno alle fasi regionali i vincitori per ognuna delle tipologie di disabilità. La fase nazionale, da quanto trapelato sino ad ora, dovrebbe svolgersi in Umbria a Marzo.

“Gli studenteschi sono un momento importantissimo di aggregazione e di inclusione’’. le parole di Antonio Murgia, Coordinatore Regionale dell’Ufficio Educazione Fisica Sardegna. “È fondamentale fare conoscere lo sport agli studenti, affinché ne comprendano il significato profondo che va oltre l’aspetto prettamente agonistico’’.

