Guspini-Ilvamaddalena (ore 15) e Ghilarza-Nuorese (ore 16) sono gli anticipi di domani validi per la sesta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. I maddalenini, quarti in classifica a due punti dalla vetta, vogliono l’intera posta per raggiungere provvisoriamente la testa della classifica. Attenzione però al Guspini di Marco Piras, in continua crescita e affamato di punti.

Non può commettere passi falsi la Nuorese attesa da un Ghilarza in cerca di riscatto dopo la pesante sconfitta di La Maddalena. Domenica, alle 15, si giocano le altre gare: Castiadas-Porto Rotondo, Asseminese-Ferrini (a Elmas), Idolo-Sant’Elena, Li Punti-Arbus, Monastir-Bosa, Budoni-Ossese (a Torpé) e Villacidrese-Taloro.

In Promozione, si disputano domani, alle 15, Villasimius-Andromeda (girone A), e San Teodoro-Siniscola e Stintino-Porto Torres (girone C).

Sette gli anticipi in Prima categoria: Antiochense-Atletico Villaperuccio (girone A), Monreale-Libertas (B), Orani-Tuttavista (C), Borore-Assasanta (D), alle 15.30 Jerzu-Dorgalese (C), alle16, Siligo-Sennori (E), e, alle 18, Torpé-Pozzomaggiore (D)

