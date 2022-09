L’attesa sta per terminare. E' tutto pronto per la prima edizione di “Currendi a Lugori”, in programma domani a partire dalle 20 a Sinnai. Si tratta di una gara podistica competitiva stile “Urban Trail” da svolgersi in un circuito di 9 chilometri interamente ricavato all’interno del centro abitato. Accostata anche una camminata ludico motoria di 4 chilometri con l’obiettivo di stimolare la socialità e l’attività podistica. Il percorso è ricchissimo di saliscendi e variazioni di ritmo. Organizza l’associazione TriSinnai e la manifestazione, che ricade nella “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2022”, è patrocinata dal Comune di Sinnai, particolarmente sensibile alle tematiche sulla mobilità sostenibile.

E' già un successo: oltre quattrocento gli iscritti tra gara competitiva e camminata ludico motoria. Il tracciato, elaborato dall’asd TriSinnai con la collaborazione della Polizia Locale e delle associazioni di protezione civile Vab e Masise, è stato studiato per divertire garantendo la massima sicurezza dei partecipanti e il minimo disagio alla viabilità. Le vie direttamente interessate alle restrizioni sono: Piazza Sant'Isidoro - Funtanaziu – Soleminis – Fara – Piazza Scuole- Serri – Roma – Funtanalada – Oristano – Amat - Mara – Roma – Ariosto – Oriente – Lanusei – Martinez – Gorizia – Concas – Roma – Martinez – Oriente – Piazza Chiesa – Roma – Napoli – Trinità – Bonarba – Segni – Ninasuni – Colletta – Diaz - Piazza scuole – Ninasuni – Carducci – Iglesias - Via S. Isidoro – Dessì – De Filippo – Petrarca- Soleminis – Boccaccio – Tasso – Montale – Funtaneddas – Picasso – Ligabue – Cartesio – Ginestre – Mimose- Eriche – Asfodeli – Pineta (giro all’interno del parco) - Mimose – Eriche- Cartesio – Ginestre- Schopenhauer – Caravaggio – Botticelli – Tintoretto – Raffaello – De Chirico – Morandi – Sanna Corda- Petrarca – De Filippo – Dessì – Iglesias.

L'ASD TriSinnai, scusandosi per l'eventuale disagio, invita tutti a partecipare sostenendo con un applauso e un sorriso tutti i partecipanti alla manifestazione.

La circolazione sarà sospesa e sarà garantito che il percorso sia sgombro da auto in sosta irregolare, nel rispetto dell’ordinanza della Polizia Locale.

