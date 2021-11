Si terrà domani al Palasport di Capoterra il primo Trofeo di Danza Sportiva della nuova stagione. Alla manifestazione denominata “Trofeo Sant’Efisio” parteciperanno circa 20 società provenienti da tutta la Sardegna, con un seguito si circa 400 ballerini di tutte le età: dai 4 anni fino alla veneranda età di 70 anni. “Le discipline che verranno presentate spaziano da quelle classiche di coppia, passando attraverso le Danze Latino Americane e di Specialità ballate in individuale o in duo, per arrivare alle danze artistiche e coreografiche ballate in gruppo”, spiega il responsabile regionale e coordinatore nazionale Msp Italia della Danza Sportiva Damaso Petroni, “verranno ovviamente rispettati tutti i protocolli di sicurezza previsti dal decreto e siamo felici di poter riprendere con le competizioni in presenza, sicuri di trascorrere una stagione sportiva ricca di successi e sport per tutti”. Appuntamento al Palasport di Capoterra a partire dalle 9:30, quando inizieranno le gare, e fino alle 20.

