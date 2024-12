Si dividono le strade dell’Abbasanta, compagine che prende parte al girone B del campionato di Promozione Regionale di calcio, e del mister Andrea Contini. La formazione rossonera, infatti, ha emesso un comunicato nel quale ufficializza la separazione con il tecnico palmarese.

“Il Gruppo Sportivo Abbasanta – si legge nella nota – comunica che, consensualmente al mister Andrea Contini e il vice Francesco Scintu, si è deciso di interrompere il rapporto di conduzione tecnica della prima squadra. La dirigenza ringrazia per il lavoro svolto nell’ultimo anno con impegno, passione e professionalità”.

Contini aveva preso la guida dell’Abbasanta esattamente un anno fa, ottenendo la salvezza nel corso dei playout. In passato l’aveva già guidata per 3 stagioni, più di 10 anni fa, ottenendo anche una promozione dalla Prima alla Promozione. Al momento l’Abbasanta si trova in ultima posizione, con 8 punti all’attivo nelle prime 14 gare di campionato.

© Riproduzione riservata