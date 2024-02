Termina la prima fase nei gironi Sud del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Al Nord, invece, sempre in testa l’Aurea Sassari, nonostante la sconfitta subita a Nuoro.

Sud. Nel girone A il Mogoro chiude al primo posto la regular season, nonostante la sconfitta in casa del Basket Quartu (63-57), al termine di una partita combattuta ed equilibrata (30-30 al 20’ e 43-44 al 30’). Quartesi che così ipotecano la seconda posizione in classifica. Migliori della gara Petronelli, del Basket Quartu, e Claudio Piras, del Mogoro, con 19 punti. Colpi esterni di Beta Pirri, che con il 52-66 di Marrubiu si ritaglia un posto nei playoff, e Genneruxi, per 52-67 sul parquet della Polisportiva Primavera. Nel Girone B, perde, ma chiude comunque la prima fase in vetta, il Carloforte (70-63) contro il Poetto Gruppo Ena. Padroni di casa che prendono il largo in avvio (21-4 al 10’), gestiscono il vantaggio e comandano le operazioni fino alla sirena finale, nonostante i tentativi di avvicinamento degli ospiti. Top scorer della gara è Farci, del Poetto, con 25 punti. Vince anche la seconda della classe, lo Spirito Sportivo, contro il Carbonia (che ha in Cancedda il miglior marcatore di giornata con 20 punti), per 79-65. Netta vittoria, infine, del Jolly Dolianova, per 96-44, contro il Su Planu. Ora spazio ai recuperi, con la seconda fase che inizierà dal secondo fine settimana di marzo.

Nord. Sconfitta esterna per la capolista Aurea Sassari. I sassaresi, infatti, cadono sotto i colpi della Pallacanestro Nuoro per 67-61. Nuoresi trascinati dalla vena realizzativa di Puddu, autore di 23 punti. Aurea che ora vede avvicinarsi in classifica il Basket Nulvi, immediata inseguitrice a 2 punti di distanza e reduce dalla vittoria al supplementare in casa della SAP Alghero (78-79 il finale). Prima la bomba di Dell’Erba porta le due squadre all’overtime, poi i liberi di Piras regalano la vittoria ai nulvesi. Miglior realizzatore è Moscaritolo, del Nulvi, con 23 punti. Successo interno, del CMB Porto Torres, in casa, contro la New Basket Ploaghe (69-66). Colpo esterno, infine, della Santa Croce Olbia, alla quinta vittoria di fila, contro Arzachena (55-58).

