Con l’ultimo recupero disputato ieri, al Sud si è chiusa la prima fase del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Delineata la griglia playoff nei due gironi.

Il recupero. Si impone l’Azzurra Oristano, che tra le mura di casa supera il Genneruxi per 56-51 nel recupero della sesta giornata di ritorno del Girone A. Oristanesi in palla nei primi minuti che si traduce nel +8 del 10’ (21-13). Nella seconda frazione gli ospiti riducono lo svantaggio fino al 34-31 dell’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi l’Azzurra continua a guidare il punteggio (46-40 al 30’) e consolida il vantaggio fino alla sirena finale. Da segnalare, per l’Azzurra, i 24 punti finali firmati da Garau, miglior marcatore di serata.

I playoff. Con la vittoria dell’Azzurra, la classifica finale del Girone A vede gli oristanesi chiudere al settimo posto e il Genneruxi al quinto (con la Primavera al quarto). Fuori dai playoff Marrubiu (Girone A) e Madas Siliqua (Girone B). Nella seconda fase avanti le prime otto dei 2 gironi, che si incroceranno nel primo turno playoff (1° contro 8°, 2° contro 7°, 3° contro 6° e 4° contro 5°), al meglio delle due vittorie su tre gare disputate (eventuale “bella” sul campo della migliore classificata nel corso della prima fase). Le vincenti andranno ai quarti, mentre le perdenti faranno un girone playout, assieme alle due none in classifica, con gare di sola andata. Ecco il quadro delle partite che dovrebbero iniziare nel weekend: Basket Mogoro-Carbonia; Basket Quartu-Su Planu; Sinnai-Assemini; Primavera-Poetto Gruppo Ena; Carloforte-Beta; Spirito Sportivo-Azzurra Oristano; Jolly Dolianova-Serramanna; Condor Monserrato-Genneruxi Cagliari. Nei prossimi giorni arriveranno date e orari ufficiali delle sfide.

