Nel weekend di Divisione Regionale 2 di basket primi verdetti in chiave playoff, nel girone Sud. Al Nord, invece, vittoria della capolista Aurea Sassari nel big match contro il CMB Porto Torres.

Sud. In attesa di gara 2 tra Carbonia e Mogoro, sono 6 le squadre che chiudono i conti nella seconda gara della serie. L’unica “bella” sarà quella tra Sinnai e Assemini. Fattore campo saltato nuovamente, infatti, nell’incrocio, al momento, più equilibrato degli ottavi. Il quintetto allenato da Tony Atella, dopo aver perso gara 1, espugna il parquet asseminese per 82-91, dopo un tempo supplementare e porta la serie in pareggio. Partita combattuta, che la compagine ospite porta a casa grazie anche ai 18 punti siglati da Cacciuto. Negli altri scontri serie chiusa e squadre vincenti che passano il turno. A partire dal Carloforte vincente sul campo del Beta (52-66), al termine di 40’ sempre condotti e con un Parodo da 19 punti a referto. Segue il Poetto Gruppo Ena che ribalta il pronostico e ottiene la qualificazione ai danni della Primavera Gonnosfanadiga (70-58 il risultato di gara 2). Vincono in trasferta e passano il turno anche lo Spirito Sportivo, contro l’Azzurra Oristano (38-49), Jolly Dolianova, di misura a Serramanna (finale 42-44, con 15 punti di capitan Murgia, e i padroni di casa avanti per oltre due quarti di gara), e Condor Monserrato, sul parquet del Genneruxi (45-59). Infine, nel posticipo di ieri, vittoria del Basket Quartu, a Su Planu, per 77-86, e quarti di finale in cassaforte.

Nord. Ottava giornata di ritorno favorevole alla prima della classe, Aurea Sassari, che vince contro il CMB Porto Torres per 68-54. La vittoria numero 14 della stagione è impreziosita dai 25 punti firmati da Pisu. Alle spalle, battuta d’arresto del Nulvi, sconfitto in casa dall’Arzachena (69-74). Contesa che la compagine ospite guida nell’arco dei 40’, riuscendo a contenere il ritorno dei padroni di casa nei minuti finali. Buon momento di forma della Santa Croce Olbia che batte il Basket 90 Masters per 83-69 e si insedia al terzo posto, con diverse partite da recuperare. Nella sfida contro i sassaresi, da segnalare la prestazione di Raspa, autore di 32 punti. Colpi esterni, infine, di Sap Alghero e Pallacanestro Nuoro. I primi vincono a Sennori per 85-90. I nuoresi, invece, superano la S. Elene per 79-92. In questa gara, tra gli ospiti, da segnalare i 35 punti segnati da Bassanello.

© Riproduzione riservata