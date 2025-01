Tutto secondo programma nei due gironi sardi del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Le prime della classe, Assemini e CMB Porto Torres, vincono con margine e tengono ben salde le prime posizioni.

Sud. Assemini si impone a Elmas con il punteggio di 49-69. Vantaggio sopra la doppia cifra già dopo il primo quarto (15-26 al 10’), consolidato prima dell’intervallo (25-37 al 20’). Allungo decisivo nella terza frazione (29-53 al 30’) prima della gestione nell’ultima. Il miglior realizzatore della gara è Piras, di Elmas, con 23 punti. In seconda piazza spicca l’Azzurra Oristano (alla settima vittoria di fila), che espugna il parquet del Condor Monserrato per 55-59. Ai monserratini non bastano i 14 punti di Dessì. Dopo lo stop contro Assemini, torna alla vittoria il Sinnai, a Marrubiu, per 62-80. Ospiti che ipotecano la vittoria già all’intervallo (26-43 al 20’) e gestiscono la situazione nella seconda parte. Nel Sinnai è Saba il miglior realizzatore con 16 punti. Si gioisce anche in casa Serramanna dopo il successo contro La Casa del Sorriso (78-68). Grande equilibrio per gran parte della gara (36-35 al 20’ e 57-51 al 30’), con i padroni di casa che allungano solo negli ultimi minuti. Per il Serramanna, Loi chiude con 22 punti personali. Colpo esterno del Jolly Dolianova, a Carloforte, per 61-68. Prima parte di marca locale (38-30 al 20’). Nella ripresa gli ospiti chiudono gli spazi in difesa, effettuano il sorpasso a fine terzo quarto (44-46 al 30’) e portano a casa la vittoria con il +7 finale (61-68). Nel Jolly è Murru il migliore, con 28 punti. Bella vittoria anche del Poetto, che espugna il parquet del Cus Cagliari per 52-60. Prima parte guidata dagli universitari (34-24 al 20’). La reazione ospite nella ripresa, con sorpasso (38-44) e allungo negli ultimi 10’. Il migliore è Serri, del Poetto, con 20 punti. Netta vittoria del Genneruxi, contro Beta, per 71-44. Nel posticipo del lunedì, infine, la Primavera Gonnosfanadiga si impone in casa del San Salvatore per 58-61.

Nord. Prosegue la marcia incontrastata del CMB Porto Torres che vince contro la S. Elene per 102-38. Partita senza storia. Tra i padroni di casa vanno a segno tutti i giocatori a referto (4 in doppia cifra e Cau top scorer con 16 punti). Capolista che allunga sulla seconda, la New Basket Ploaghe, sconfitta di misura in casa della Pallacanestro Nuoro (83-82). Nuoresi trascinati da Bassanello, autore di 43 punti. Nuoro che fa parte del folto gruppo di centro classifica, assieme a Innovyou Sennori (vittorioso 94-59 contro la Demones Ozieri, con 21 punti di Pinna), Olimpia Olbia e Masters Sassari. Proprio queste due squadre hanno dato vita allo scontro diretto, che ha visto vittoriosi gli olbiesi per 53-45. Chiude il quadro delle partite del girone la vittoria della Virtus Olbia, in trasferta, contro il Macomer 2.0, per 62-84.

© Riproduzione riservata