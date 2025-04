Tempo di recuperi nel torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Occasione colta in concomitanza con la pausa del campionato nel periodo pasquale.

In campo ieri, per la sfida valevole per la tredicesima giornata di andata, Oristano Basket e San Salvatore. Selargini che si impongono per 55-109 al termine di una gara a senso unico. Ospiti che, infatti, allungano già nel primo quarto, chiuso sul +22 (14-36 al 10’). Il quintetto allenato da Fabrizio Asunis scava ulteriormente il margine di vantaggio nelle rimanenti 3 frazioni, fino al 55-109 finale. Miglior realizzatore della gara è Cordeddu, del San Salvatore, con 30 punti personali. Per i selargini vittoria numero 19 in stagione che consolida la terza posizione in classifica (+4 su Elmas, in quarta posizione). Tour de force per gli oristanesi, in campo nuovamente oggi, sul parquet dell’Atletico Cagliari, nel recupero dell’undicesima giornata del girone di ritorno. Domani, invece, recuperano la sesta di ritorno Carbonia e Isola Gas Terralba (palla a due alle 20). Mercoledì 23, invece, si disputeranno Demones Ozieri-Isola Gas Terralba (13sima di andata, ore 19.30) e Oristano Basket-Arzachena (prima di ritorno, ore 19); giovedì 24, infine, Fisiokons Aurea Sassari-Astro (11sima di ritorno, ore 20.30).

