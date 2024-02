Prosegue la marcia de La Casa del Sorriso Su Planu in vetta alla classifica del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Il quintetto allenato da Marcello Ibba, infatti, si impone sul parquet di Carbonia e tiene il vantaggio sulla seconda. Seconda piazza che, dopo la vittoria esterna contro l’Atletico Cagliari, è del San Salvatore che rimane l’unica inseguitrice.

La vetta. Su Planu si impone a Carbonia 68-84. Dopo un avvio equilibrato (19-20 al 10’), la compagine ospite allunga nella seconda frazione di gioco (30-43 al 20’). Al rientro dal riposo lungo gli ospiti continuano a tenere il vantaggio (53-67 al 30’), e allungano, seppur di poco, negli ultimi 10’ di gioco. Miglior realizzatore della gara è Ancona, del Su Planu, con 23 punti. Per La Casa del Sorriso è la vittoria numero 14 in stagione.

Lo scontro diretto. Il big match di giornata, però, era quello che proponeva la sfida tra le due seconde, Atletico Cagliari e San Salvatore Selargius. In palio la seconda posizione solitaria. Alla fine di 40’ combattuti si impongono i selargini per 57-63. Sfida molto equilibrata (26 pari all’intervallo), con i ragazzi allenati da Fabrizio Asunis che cercano l’allungo nel terzo quarto (41-45 al 30’). Vantaggio consolidato e leggermente aumentato nell’ultima frazione. A fine gara saranno Tufo e Cordeddu, del San Salvatore, i migliori realizzatori, con 15 punti. Con questa vittoria i giallo-neri rimangono a contatto con la vetta, distante solo due punti (28 punti per Su Planu, 26 per Selargius).

Nette vittorie. Nelle altre 3 gare in programma (Oristano Basket-Genneruxi è stata rinviata) vincono con ampio scarto Klass Coral Alghero, Demones Ozieri e San Sperate. Gli algheresi superano per 96-63 il Basket Iglesias, al termine di una gara sempre condotta. È degli ospiti il top scorer dell’incontro, Gaspardini con 20 punti. Attacco in gran forma, invece, nel successo della Demones contro il Terralba (113-77). Ozieresi sul +32 già all’intervallo (62-30) e seconda parte della gara in discesa. Il miglior marcatore di serata, però, è nelle fila terralbesi (all’appuntamento con qualche assenza di troppo), Beltrame con 34 punti. Infine, vince il San Sperate contro l’Astro (83-63). Padroni di casa che effettuano il primo allungo deciso prima dell’intervallo (42-25 al 20’). Ospiti che accorciano il divario nella terza frazione (53-46 al 30’). San Sperate che, però, allunga nuovamente negli ultimi 10’ fino al +20 finale. Top scorer della gara è Porcu, dei padroni di casa, con 23 punti.

