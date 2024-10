Turno infrasettimanale nel torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Serata nel quale spicca la vittoria del Carbonia che ha approfittato del rinvio della partita della Demones Ozieri per raggiungerla in vetta alla classifica.

La coppia. Gli ozieresi, dunque, sono raggiunti in testa dai “miners” che superano il San Salvatore Selargius per 85-73. Partita intensa, tra due squadre che puntano all’alta classifica, sempre guidata nel punteggio dalla formazione di casa. Per Carbonia è la quarta vittoria in altrettante partite.

Conferme. All’inseguimento, oltre ai selargini, ci sono anche Atletico Cagliari, Elmas e Sap Alghero. I cagliaritani vincono per 74-71 contro il Basket Mogoro. L’Atletico allunga nei primi due quarti chiudendo sul + 9 dell’intervallo (38-29 al 20’). Nella ripresa il quintetto allenato da Pierfrancesco Zurru raggiunge il massimo vantaggio al 30’ (61-45) per poi subire il recupero mogorese fino al 71 pari. Negli ultimi secondi una bomba di Arena regala la vittoria ai cagliaritani. Miglior realizzatore della gara è Fabrizio Piras, del Mogoro, con 22 punti. Vince anche Elmas, in trasferta, sul parquet del Genneruxi (76-83). L’avvio è di marca ospite (20-26 al 10’); i padroni di casa effettuano il sorpasso all’intervallo (43-40 al 20’). Ospiti che passano nuovamente a condurre nel terzo quarto (58-62 al 30’) e guidano fino alla sirena finale. Top scorer è Casula, di Elmas, con 29 punti. La Sap Alghero, invece, vince 69-82, sul campo della Fisiokons Aurea Sassari. Algheresi avanti sin dall’intervallo (38-45 al 20’) e allungo decisivo nella ripresa, grazie anche ai 31 punti di Coulibaly.

Prima vittoria. È di Iglesias che si impone per 89-76 contro Oristano Basket. Grande protagonista della sfida è Trincas, tra i padroni di casa, autore di 34 punti personali.

Rinvio. Arzachena-Demones Ozieri e San Sperate-Isola Gas Terralba, invece, si disputeranno rispettivamente martedì 5 novembre e giovedì 28 novembre. Intanto, nel weekend, si scenderà nuovamente sul parquet per la sesta di andata.

