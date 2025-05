È la Fisiokons Aurea Sassari la seconda squadra promossa in Serie C Regionale di basket. La compagine allenata da Carlo Basoli, infatti, supera a domicilio la Demones Ozieri in gara 3 di semifinale del torneo di Divisione Regionale 1 e con il Carbonia forma la coppia che avrà diritto a partecipare al prossimo massimo torneo regionale.

La gara. Sassaresi che si impongono, dopo due supplementari, per 100-103. Gara equilibratissima, con i parziali che si chiudono quasi sempre in parità. Al 10’ la situazione è sul 18 pari. Aurea che cerca di allungare nella seconda frazione, andando all’intervallo sul +4 (44-48 al 20’). La Demones, però, non ci sta e al rientro dagli spogliatoi si riporta sotto, chiudendo sul 63 pari del 30’. Combattuti anche gli ultimi 10’ regolamentari, fino all’81 pari del 40’. Non basta un overtime a decidere la vincitrice (90 pari al 45’). Serve il secondo supplementare, dove a spuntarla è l’Aurea con il 100 a 103 finale. Ai padroni di casa non basta avere il miglior realizzatore della sfida, Poloni con 36 punti, per portare a casa il successo. Nell’Aurea, invece, da segnalare i 28 punti firmati da Desole.

I tabellini.

Demones Ozieri - Fisiokons Aurea Sassari 100-103

Demones Ozieri: Poloni 36, A. Aisoni, M. Aisoni, Caoletti 4, Polo 11, Bittau 6, A. Serra 19, Monaco 12, Masala 12, Casu, Pisu, G. Serra. Allenatore Cadoni.

Fisiokons Aurea Sassari: G. Langiu 12, Desole 28, Sini 1, Sanciu 17, L. Langiu 10, Farina, Matta 10, A. Langiu, Sanna 4, Basoli 21. Allenatore Basoli.

Arbitri: Fancellu e Denti.

Parziali: 18-18; 44-48; 63-63; 81-81; 100-103.

Promosse. Fisiokons Aurea Sassari che, dunque, raggiunge Carbonia nel massimo torneo regionale. I sassaresi ottengono la promozione dopo aver chiuso la regular season al quinto posto. Il quintetto di Basoli nei quarti di finale e in semifinale ha ribaltato il fatto campo per ben due volte: prima con l’Atletico Cagliari, poi contro la Demones Ozieri (che aveva chiuso la prima fase al primo posto). Ora la finalissima contro i “miners”, a partire dal prossimo weekend. Entrambe, però, possono già festeggiare la promozione.

Fase playout. Si chiuderà domani, con San Sperate-Oristano Basket (ore 20.45), la quarta giornata del girone tra le formazioni che non hanno avuto accesso ai playoff. Nelle due gare disputate nel fine settimana, da segnalare la vittoria del Genneruxi, per 80-55 contro la Isola Gas Terralba, e il colpo esterno dell’Astro, sul parquet dell’Iglesias, per 68-77.

