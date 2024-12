Prosegue il testa a testa tra Demones Ozieri e Carbonia nelle primissime posizioni del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. L’undicesima di andata, inoltre, lancia alla ribalta la Fisiokons Aurea Sassari, terza in classifica.

La coppia. La Demones si impone contro il San Salvatore Selargius per 93-90. Ospiti avanti nel primo quarto (17-20 al 10’). La risposta ozierese arriva nella seconda frazione: aggancio, sorpasso e +11 (52-41 al 20’). Al rientro dal riposo lungo il quintetto allenato da Giangiorgio Cadoni gestisce il vantaggio (70-63 al 30’), prima del rush finale che vede i selargini rosicchiare punti, senza però riuscire ad impattare. Miglior realizzatore della gara è Poloni, della Demones, con 29 punti. Carbonia, invece, vince contro Elmas per 72-60. I “miners” comandano le operazioni in avvio (20-16 al 10’ e 41-32 al 20’). Masesi che accorciano il margine nella terza frazione, arrivando fino al -6 (55-49 al 30’), prima del nuovo allungo degli ultimi 10’. Top scorer della gara è Casula, di Elmas, con 25 punti.

Terzo incomodo. Al terzo posto spicca la Fisiokons Aurea Sassari che rientra dalla trasferta sul campo dell’Astro porta con la quinta vittoria di fila (87-94). Sassaresi che comandano nel punteggio sin dai primi minuti (15-24 al 10’). Nel secondo e terzo quarto contengono i tentativi di recupero avversari (44-51 al 20’ e 66-71 al 30’), prima del parziale finale, chiuso con il +7 in favore della compagine allenata da Basoli. Nell’Aurea, da segnalare i 23 punti firmati da Langiu.

Le altre. A centro classifica spiccano le vittorie di Arzachena, Atletico Cagliari e Mogoro. Gli smeraldini si impongono contro il Genneruxi per 58-54 al termine di 40’ molto equilibrati. Decisivi, a fine gara, i 17 punti di Avila. I cagliaritani, invece, non hanno problemi contro l’Oristano Basket, superato 65-100. L’allungo arriva nei primi due quarti (29-46 al 20’). Nell’Atletico chiude a quota 17 punti il tandem Cau-Febbo. Mogoro, invece, espugna Iglesias per 56-63. Partita equilibrata, con i padroni di casa avanti al 30’ (47-44). Nell’ultima frazione i ragazzi guidati da Pippo Contini effettuano il sorpasso, portando a casa la quinta vittoria stagionale, grazie anche ai 25 punti firmati da Fabrizio Piras. Infine, bella vittoria esterna della Isola Gas Terralba (la terza stagionale) che, grazie ad un ottimo ultimo quarto, vincono sul parquet della Sap Alghero per 87-93. Tra i terralbesi da segnalare i 37 punti realizzati da Cristian Martis, mentre agli algheresi non bastano i 41 firmati da Coulibaly.

© Riproduzione riservata