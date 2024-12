Il Carbonia batte la Fisiokons Aurea Sassari nel big match della 13esima giornata di andata del torneo di Divisione Regionale 1 di basket e aggancia in vetta la Demones Ozieri (che ha rinviato il suo impegno contro la Isola Gas Terralba).

Aggancio. I “miners”, grazie ad un bruciante secondo quarto, si impongono contro la compagine sassarese per 95-65. Carbonia parte forte (26-18 al 10’), ma il margine decisivo si scava nella seconda frazione di gioco, con il +25 del 20’ (55-30). Al rientro dal riposo lungo il margine arriva sul +41 (81-40 al 30’), prima della reazione finale della compagine ospite. Top scorer della gara è Ivaldi, tra i padroni di casa, con 24 punti personali.

Le altre. Due i rinvii di giornata (oltre a Demones-Terralba anche Oristano Basket-San Salvatore). Nelle rimanenti partite, da segnalare i colpi esterni di Atletico Cagliari, per 72-80, sul parquet dell’Astro (che ha in Sanciu il migliore della gara con 21 punti), dopo aver guidato il punteggio nel corso dei 40’, e dell’Elmas, con un Lecis Cocco Ortu da 22 punti personali, a Iglesias (75-102). Un Coulibaly da 32 punti personali, invece, trascina la Sap Alghero alla vittoria contro il San Sperate, per 85-76. Infine, il Genneruxi batte Mogoro per 81-63, porta a casa la quinta vittoria stagionale e aggancia i mogoresi in classifica.

La classifica. Dopo 13 giornate di campionato, ecco la classifica che chiude il 2024: Carbonia (11) e Demones (12) 20 punti; Atletico Cagliari (12) e Aurea Sassari (12) 16; Elmas (12) e Arzachena (12) 14; Astro (12), San Salvatore Selargius (12) e Sap Alghero (12) 12; Genneruxi (11) e Mogoro (11) 10; San Sperate (12) 8; Terralba (11) 6; Iglesias (13) e Oristano Basket (10) 2. (tra parentesi le partite disputate).

