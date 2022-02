E’ bagarre in Eccellenza. In programma domani (ore 15) la quinta giornata di ritorno. Spiccano gli incontri ad alta quota Taloro Gavoi-Monastir e Ilvamaddalena-Ghilarza (anticipata alle 11.30). La capolista Ferrini Cagliari ospita un Budoni lanciatissimo verso la zona playoff e rinforzatosi con l’arrivo di Zuchi dal Castiadas.

Sfide al vertice. L’Ossese, a caccia del primo posto, affronta il Castiadas a secco di punti in questo 2022. A Villa San Pietro, il Sant’Elena affronta la cenerentola Asseminese. Trasferta ostica a Olbia per la Villacidrese contro il Porto Rotondo di Simone Marini. A Bonorva il Bosa ospita la Nuorese. Chiude il delicato scontro salvezza Idolo-Li Punti.

In Promozione. Va in scena domani (ore 15) la terza giornata. Nel girone A, la capolista Monteponi gioca a Sestu contro il La Palma. Sfida a Cagliari anche per il Villasimius che deve vedersela con l’Atletico. Impegno esterno per la Sigma contro il Cortoghiana. Riflettori puntati su Quartu 2000-Selargius. A Orroli, l’Orrolese di Marco Marcialis riceve un Gonnos affamato di punti. Chiudono Andromeda-Atletico Narcao e Fermassenti-Villamassargia. Nel girone B, il Tortolì ospita la Bittese. Da tripla Macomerese-Buddusò. Il Seulo affronta in casa la forte Ozierese. A Tonara arriva la Paulese. Nel girone C spiccano Siniscola-Tempio e Calangianus-Posada. Le altre: Porto Cervo-Stintino, San Teodoro-Luogosanto, Thiesi-Oschirese e Valledoria-Lanteri.

© Riproduzione riservata