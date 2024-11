Il buonissimo avvio non basta alla Dinamo Lab per piegare la Asd Wheelchair Firenze. La squadra sassarese viene superata tra le mura amiche 63-71 e incassa la seconda sconfitta di fila nella A1 di basket in carrozzina.

Troppe le assenze per la formazione allenata da Foden: Ghione infortunato, Esteche e Ruggeri nelle nazionali. La partenza è stata molto buona, col giovane Uras a segnare il canestro del +10 nel primo quarto, chiuso 22-12. Nella seconda frazione però Firenze ha piazzato un break da 17-9 che ha rimesso in equilibrio la partita. innocenti e Da Silva hanno siglato il sorpasso in apertura di terzo quarto e da quel momento la Dinamo Lab ha sempre inseguito ma senza riuscire a riacciuffare i toscani.

Da segnalare i 19 punti e 9 rimbalzi a testa per Mosler e Lindblom e i 12 punti del sassarese Uras.

