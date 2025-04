Diego Nappi, campione europeo under 18 nei 200 metri, talento puro nato sulla pista dell’Atletica leggera Porto Torres, taglia un altro traguardo ed entra ufficialmente a far parte delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato che lo consacra atleta professionista.

Un fenomeno giovanile - 18 anni il prossimo 1 agosto - due volte primatista, ha saputo raccogliere in poco tempo una serie di successi, dal titolo europeo conquistato a Banska Bistrica (Slovacchia) con un tempo di 20”81, al record italiano under 18 sui 200 metri (20”79), in cui ha superato un altro talento, Filippo Tortu.

Lo sprinter che si allena quattro o cinque volte la settimana in pista, con alcune ore dedicate alla palestra, ha già un agente, Marcello Magnani, ma al suo fianco il suo allenatore Marco Trapasso, fedele coach che ha “corretto” gli aspetti tecnici dell’atleta registrando straordinarie performance.

Un cammino fatto di sacrifici, prove meticolose, una pratica severa e consapevole di chi ha scelto le salite difficili, con costanza e concentrazione, sapendo che nessuna vittoria arriva per caso, nessun regalo, ma obiettivi mirati e risultati combattuti.

