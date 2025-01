Marco Dessì e Marcella Dessolis si aggiudicano il Laneri Open 2024 disputato sui campi dell'Accademia Tennis Sassari.

Nel tabellone maschile, il neoalfiere del Tc Moneta, accreditato della prima testa di serie, ha esordito regolando con un doppio 6-1 in semifinale Andrea Mendola (Tc Terranova), per poi battere 6-4, 6-4 il torresino Matteo Mura, numero 2 del seeding e reduce dal 6-3, 6-2 in semifinale su Luca Caminiti (Tc Alghero).

Nel femminile, la portacolori del Tc Cagliari, numero 1 del tabellone, ha superato due atlete dell'Asd Milano 26: 6-2, 6-1 Sara Mura in semifinale e la numero 2 Aurora Deidda in finale, con un doppio 6-4. Deidda che, in semifinale, aveva eliminato 6-2, 6-3 in semifinale Giorgia Rosa Rossi (Tc Arzachena).

Nel doppio maschile, vittoria per Matteo Mura (Torres Tennis) e Marco Pinna (Tc A.Novelli La Maddalena), che l'hanno spuntata 3-6, 6-3, 10-7 su Alexander Fragasso (Tc Porto Torres) e Alessandro Concu (Tc Novelli).

