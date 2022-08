I Tricolori della categoria Ragazzi proseguono in maniera lieta per la spedizione sarda. Ieri, nel corso della seconda giornata al Centro Federale Unipol Blustadium di Pietralata, sono arrivati due nuovi personali e l’accesso a due finali B. Risultati che danno morale in vista delle conclusione di oggi e da cui si intravedono dei prospetti di crescita interessanti, tenendo conto della giovane età degli atleti.

Molto bene i due portacolori dell’Acquasport Matteo Desogus e Alessandro Licciardò: i due allievi di Alessio Suergiu hanno conquistato la finale B sui 400 stile e sui 200 farfalla, migliorandosi entrambi. Desogus, al suo primo campionato italiano, torna in vasca dopo il ventitreesimo posto sugli 800 stile e lo fa con quella determinazione tipica di chi vuole dimostrare a se stesso il suo valore. Nuotata composta, spinge bene con le braccia, non aspetta gli altri e fa gara di testa vincendo la sua batteria in 4’11’’52. Il pomeriggio disputa la finale e si gioca le sue carte cercando di militare nelle posizioni di testa. Paga un po’ nella fase conclusiva e termina al decimo posto nella finale dei secondi, con il crono di 4’15’’50. Personale e finale B anche per Licciardò che nella sua serie dei 200 farfalla è sesto in 2’09’’80. Una prova caparbia per il giovane nuotatore, che gli consente di migliorarsi ulteriormente e di accedere alla finale B dove conclude ottavo in 2’10’’21.

In una delle gare più numerose della manifestazione, i 50 stile con ben 100 iscritti, non sono mancati gli atleti sardi: trentunesimo posto per Giacomo Frau dell’Atlantide (24’’71), trentaquattresimo per Andrea Manca (24’’77, Sport Full Time), ottantunesimo con 25’’78 Gabriele Cocco (Alguer Sport), che si migliora di un centesimo. Oggi, sarà la volta degli esperini Carlo Pautasso e Michele Serra sui 100 e 1500 stile, Alessandro Cardia della Promogest sui 200 misti e Maria Domenica Cossu (Acquasport) sui 50 stile.

