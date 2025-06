Primi movimenti di mercato per le formazioni oristanesi che prenderanno parte ai campionati di Promozione e Prima Categoria di calcio regionale.

A partire dal Samugheo, neo promosso in Promozione dopo il successo nel girone B di Prima, che dopo la conferma di mister Giorgio Ferraro in panchina, ufficializza gli arrivi del bomber Filippo Littarru (ex Ovodda, Taloro e Castadas), Fabio Zucca (dal Ruinas 81) e Matteo Marras (lo scorso anno a Santa Giusta)

In Prima, invece, novità in casa Abbasanta. Dopo l’annuncio del nuovo tecnico (dal Taloro arriva Massimiliano Pinna), il primo innesto in rosa è Fabio Boi, difensore, nelle ultime stagioni in maglia Tonara e Tharros. Confermati, inoltre, Raffaele Fulghesu e Mauro Usai (capitano e vice-capitano), Francesco Marcis, Gabriele Cabiddu, Francesco Medde, Andrea Cariga, Manuele Musanti e Gabriele Cau. La neo-promossa Atletico San Marco Cabras, dopo la vittoria del girone E di Seconda e la conferma dell’allenatore Matteo Musu, piazza un doppio colpo in entrata: il primo è il difensore Fabio Chergia, dal Ghilarza, mentre qualche giorno fa è arrivata anche l’ufficializzazione dell’arrivo di Alex Pistis, attaccante ex Samugheo e Santa Giusta.

© Riproduzione riservata