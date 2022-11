Squadre sarde a caccia di punti pesanti in Serie D (girone G). Domani è in programma, alle 14.30, la decima giornata. L’Ilvamaddalena di Aldo Gardini, in gran salute e terza della classe, è attesa sul campo del Cassino. I laziali non vincono sul proprio campo da due turni. I biancocelesti lontano da casa sono imbattuti.

Spicca il derby tra Arzachena e Atletico Uri. Davanti alle mura amiche, gli smeraldini hanno conquistato 13 punti su 15 e non perdono dal 24 aprile scorso. L’Uri è reduce da due pareggi. Non può fallire la Costa Orientale Sara a Tertenia contro il Nola. La squadra di Loi sta offrendo un buon calcio ma raccogliendo davvero poco. In casa cerca il terzo risultato utile con la formazione campana che ha perso gli ultimi tre incontri.

In Eccellenza si completa oggi (ore 15) la tredicesima giornata. È sempre sfida a distanza tra Latte Dolce e Budoni. Al Vanni Sanna, i sassaresi ospitano l’Arbus mentre, a Torpè, Meloni e compagni ricevono l’Iglesias. Gioca in casa anche l’Ossese che affronta la Ferrini. Sfida dal sapore antico quella tra Nuorese e Sant’Elena. Le altre: Calangianus-Lanusei, Li Punti-Villacidrese, Monastir-Ghilarza e Taloro-Carbonia. Riposa il San Teodoro.

In Promozione in scena (ore 15) la sesta giornata. Il girone A propone Cortoghiana-Orrolese, Asseminese-Guspini (campo Polese a Cagliari), Selargius-Cus Cagliari, Verde Isola-Castiadas, Villamassargia-La Palma e Villasimius-Atletico Cagliari. Il girone B: Abbasanta-Idolo, Arborea-Posada, Barisardo-Tonara, Santa Giusta-Tortolì e Siniscola-Fonni. Nel gruppo C: Cogninas-Buddusò, Oschirese-Luogosanto, Ozierese-Macomerese, Porto Torres-Tempio e Sennori-Usinese.

