L’ex attaccante della Costa Orientale Sarda e dell’Atletico Uri, Alessandro Aloia (1996) ha firmato con l’Atletico Lodigiani.

In Eccellenza, il Ghilarza, che continua a corteggiare il bomber Mauro Ragatzu, ha tesserato il giovane attaccante Enzo Ligio (2003), proveniente dal Montalbo Siniscola. Il Bonorva di Michele Pulina ha ufficializzato l’arrivo del bomber Giuseppe Meloni (1985), la scorsa stagione all’Alghero (ha segnato 21 reti). Ingaggiati anche l’esterno d’attacco Emanuele Fini (2000), figlio d’arte, cresciuto nelle giovanili del Cagliari ed ex Latte Dolce Arzachena, Li Punti e Stintino, gli attaccanti Riccardo Oggiano (1988), ex Li Punti e Victor Costas Alonso (2003), proveniente dal Valladaries (Spagna) e l’esterno destro Giovanni Foddi (2002), ex Ossese e Stintino.

