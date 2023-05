Dopo undici lunghi anni d’attesa, nel fine settimana del 24-25 giugno si correrà la cronoscalata San Gregorio-Burcei. In attesa di svelare ulteriori dettagli sulla 32ª edizione della manifestazione, Aci Cagliari per lo Sport ha precisato che, su richiesta del Comune di Burcei, si disputerà nell’ultimo weekend di giugno “per risolvere delle problematiche legate alla mobilità dei cittadini” burceresi.

In un primo momento, la cronoscalata era infatti stata inserita in calendario nella data del 7 maggio, poi occupata dalla 2ª prova della Coppa Italia Karting di Zona 9 in programma sul circuito SestuGo di Sestu. La manifestazione, organizzata da Shardana Motorsport in collaborazione con Aci Cagliari e Aci Sport Delegazione Sardegna, si aprirà sabato 6, quando dalle 9 si correranno le prove libere, ed entrerà nel vivo domenica 7, sempre a partire dalle 9, con le manche di gara.

Nel frattempo, prolungate all’8 maggio le iscrizioni al 28º Rally Internazionale Golfo dell’Asinara del 13-14 maggio, gara organizzata da Aci Sassari che prevederà Rally moderno, storico e Regolarità Sport e sarà valido per la Coppa Rally di Zona 9, il Campionato Regionale Delegazione Sardegna, R-Italian Trophy, Trofeo Pirelli Accademia, Michelin Zone Rally Cup e Coppa N5 Asinara.

Gli altri sardi. Antonio Gudenzi, pilota di Torralba, e Marco Demontis, navigatore di Santa Maria Coghinas, rappresenteranno la Sardegna alla Targa Florio Rally, gara d’apertura del Campionato Italiano Assoluto Junior che li vedrà al debutto coi colori dell’Aci Team Italia al volante della Renault Clio Rally5. I 216 equipaggi iscritti dovranno misurarsi con 9 prove speciali, 95,15 km cronometrati e 514,57 km totali.

Lo scorso weekend, invece, il diciassettenne Lorenzo Cossu ha ben figurato nel 2º round della serie europea Ultimate Cup, disputato sul circuito di Los Arcos, in Navarra. In Spagna, il pilota di Assemini, che corre su una Ferrari 488 Challenge della Sr&r, ha ottenuto un buon terzo posto di classe Ugt3 B nella gara Sprint e ha poi ottenuto un secondo posto di classe e quinto assoluto nella gara Endurance.

