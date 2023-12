Si gioca domenica la 15esima giornata del campionato di Serie D.

Pesanti i punti in palio. La Cos seconda del girone a tre punti dalla Cavese capolista, affronta la difficilissima trasferta sul campo del San Marzano, una squdra tosta, bene organizzata a centrocampo e in difensa come dimostrano gli otto pareggi conquistati in 14 partite. Quattro le vittorie, appena due le sconfitte. Venti le reti fatte , 14 quelle subite. Settimo posto in classifica. L'allenatore Francesco Loi, non ha mai snobbato gli avversari, figuriamoci una squadra come questa. «Dobbiamo giocare con grinta, col cervello, attenti su ogni pallone. Domenica la San Marzano ha vinto a Budoni».

Lo stesso Budoni quattro sconfitte nelle ultime quattro gare, gioca sul campo della Boreale, ultima in classifica. Un incontro non facile con i laziali che si giocano le ultime chances salvezza. Ma anche il Budoni deve fare punti. Il nuovo allenatore Mario Petrone ha perso le due gare in panchina. Ora deve far punti con la sua nuova squadra. E deve riscattarsi anche il Latte Dolce che ospita la Nocerina, una squadra che nell'ultimo mese ha parecchio deluso, scivoland al sesto posto a undici punti dalla Cavese.

L'Atletico Uri ospita invece la Gladiator, penultima in classifica, e deve muovere la classifica per riscattare le ultime sconfitte.

