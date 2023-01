Diciotto sardi protagonisti alla Corsa della Bora, spettacolare e rinomato trail a Trieste. «Un’esperienza sicuramente da ripetere», dice Marilena Atzeni di Sinnai che ha partecipato alla 21 chilometri. «Un suggestivo percorso dai monti al mare in un continuo alternarsi di terreno veloce con tratti più tecnici. Un’incantevole partenza da Monte Grisa passando per Contovello e Santa Croce lungo gli antichi sentieri dei pescatori con vista mare, fino agli ultimi chilometri lungo la spiaggia rocciosa per concludersi al Portopiccolo in località Sistina».

Ben 900 i partecipanti tra competitiva e non. Tra i 670 atleti della mezza maratona hanno tagliato il traguardo Nicolas Orrù (Sinnai) di soli 16 anni che ha conquistato un ottimo ottavo posto assoluto, lasciando alle spalle gli altri atleti Marilena Atzeni (decina tra le donne e seconda di categoria) e Rudy Cardia (75° assoluto e 16° di categoria). Al traguardo della S1 Family (12 chilometri) le giovanissime Asia e Sofia Cardia.

Mentre nella distanza di 29 chilometri era impegnato il padre di Nicolas Orrù, Pablo che ha portato a casa un ottimo 19° posto assoluto.

Altri atleti sardi erano impegnati nella distanza di 56 chilometri con partenza dalla Slovenia per poi arrivare nel confine italiano.

