Adesso è l’Ilvamaddalena a sentire il profumo della semifinale di Coppa Italia.

La decisione. Il giudice sportivo ha infatti assegnato la vittoria a tavolino (3-0) alla squadra di Sandro Acciaro nella sfida con l’Ossese, valida per l’andata dei quarti di finale. Sul campo aveva vinto (0-3) l’Ossese. I bianconeri tuttavia hanno schierato Giovanni Foddai (subentrato al 18’ della ripresa) che però doveva scontare una giornata di squalifica. Il giudice ha quindi accolto il ricorso dei maddalenini.

Squalifiche. Sempre in Coppa Italia, squalificato per due truni Capelli (Sant’Elena). Una gara a Tesfai e Zedda (Castiadas), Uliana (Guspini), Di Pietro (Ilva)e Littarru (Taloro). Una giornata per i tecnici Cristian Dessì del Sant’Elena e Mario Fadda (Taloro Gavoi).

