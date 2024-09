Sarà l’Ostiamare, avversario per anni delle sarde ma da questa stagione spostato nel Girone E, la squadra che affronterà la Cos nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia Serie D. La Lnd ha ufficializzato nel pomeriggio gli accoppiamenti per il prossimo turno della competizione, che si giocheranno mercoledì 6 novembre alle ore 14.30 in gara secca. Nella scorsa stagione le due squadre erano nello stesso girone in campionato: la Cos aveva vinto 3-4 a Ostia il 15 ottobre, per poi pareggiare 2-2 a Tertenia il 18 febbraio.

La squadra di Francesco Loi è l’unica delle cinque sarde di Serie D rimaste in corsa nel torneo, con l’Ilva che è stata eliminata proprio dall’Ostiamare perdendo 3-0 lo scorso 1 settembre al primo turno. I maddalenini avevano superato ai rigori l’Olbia nel turno preliminare, dove in un altro derby – sempre dal dischetto – il Latte Dolce (poi battuto dalla Cos) aveva avuto la meglio sull’Atletico Uri.

Nella storia del torneo nessuna squadra sarda è riuscita a imporsi, col miglior risultato raggiunto da Villacidrese (2009, perdendo a tavolino) e Torres (2022) entrambe finaliste. Ma due isolani, Andrea Cocco e Federico Marigosu, sono campioni in carica per aver conquistato il trofeo nella scorsa stagione col Trapani.

