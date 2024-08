Una rete di Pietro Ladu regala il passaggio del turno alla Costa Orientale Sarda. La squadra di Francesco Loi si è aggiudicata il derby contro il Latte Dolce accedendo ai 32esimi di finale.

Il gol arriva al 19’ la Costa Orientale Sarda con una deviazione aerea di Ladu su cross di Sartor dall’interno dell’area. Al 20’ Sartor serve sulla destra Santori che si accentra ma col sinistro calcia debolmente, Carta para. Al 30’ cross dalla destra di Di Paolo, semirovesciata di Odianese, Xaxa si distende e devia in angolo. Al 33’ conclusione di Mattia Floris che fa la barba al palo.

In avvio di ripresa, botta di Floris che sfiora l’incrocio dei pali. La risposta al 4’ di Di Paolo che dal limite dell’area non trova lo specchio. Al 15’ Xaxa salva ancora su Loru lanciato a rete da Cabeccia. Al 24 cross dalla sinistra di Morlando per Demontis che deiva, Carta blocca. Al 37’ rovesciata di Aloia di poco a lato. Al 41’ espulso Sorgente per fallo su Derbali.

Le due formazioni si ritroveranno davanti domenica prossima nella prima giornata di campionato.

Domani, alle 16, scende in campo anche l’Ilvamaddalena, attesa sul campo dell’Ostiamare. Gli uomini di Carlo Cotroneo sabato scorso hanno superato l’Olbia nel preliminare, dopo i rigori (5-6).

