È stata una domenica da leoni quella di Alex Pistis, attaccante del Santa Giusta che milita nel girone B di Prima Categoria. Bomber di razza, e su questo nell’ambiente in pochi avevano dubbi, 25 anni, nella scorsa giornata è stato il grande protagonista nel 5-1 contro il Seui Arcuerì, trascinando la sua squadra con quattro reti personali.

Repertorio completo. Nelle 4 marcature ha sfoderato tutto il suo repertorio: il calcio piazzato, la finalizzazione di uno schema su palla inattiva, una rete da vero “predatore d’area” e, per non farsi mancare nulla, il contropiede. “Ero un po’ troppo a digiuno – commenta Pistis – e mi dovevo rifare dopo le ultime due gare a secco. Dei 4 gol i migliori sono stati il terzo, nato da un’azione fatta di 3 passaggi e chiuso uno contro uno davanti al portiere grazie all’assist di Pibiri, e il quarto, uno schema riuscito alla perfezione con Nuscis”.

Una vita in provincia. Una passione unica, vera, quella del bomber di Siapiccia per il pallone, scoppiata sin dalla tenera età e che l’hanno portato su tanti campi della provincia oristanese. “Ho fatto tutte le giovanili nel mio paese – prosegue - fino agli Esordienti. Poi un anno a Simaxis, uno a Busachi e 4 anni a Ghilarza fino all’esordio nel campionato di Promozione, con vittoria del campionato Juniores. In seguito sono stato 3 anni e mezzo a Ruinas e ora a Santa Giusta”.

Poker con dedica. Nel corso delle stagioni il marchio di fabbrica è sempre stato lo stesso: il gol. Nella stagione in corso sono 6 le reti messe a segno in questa stagione, ma quella di domenica scorsa è la prima volta in cui ha realizzato un poker nella stessa partita. “Non mi era capitato – conferma Pistis -. E’ una sensazione bellissima e sono felice soprattutto per i miei compagni e per la società. Dedico le 4 reti alla mia ragazza e a tutti i tifosi che vengono a sostenerci, ai miei compagni e a tutta la società che si impegna sempre per non farci mancare nulla”.

Guardare avanti. Dopo la grande gioia, la testa è già rivolta ai prossimi traguardi. “L’obiettivo – conclude Pistis - è fare più gol possibili per stare più in alto possibile in campionato. Un torneo lungo e tosto, da giocare partita dopo partita. A Santa Giusta si sta molto bene, siamo un bellissimo gruppo e ci toglieremo tante soddisfazioni con il mister e la società”.

