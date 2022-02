Trascinata dal capitano Claudio Spanu (27 punti) la Dinamo Lab è corsara a Firenze: 75-58. Vittoria davvero preziosa quella della formazione sassarese che nel girone B della serie A di basket in carrozzina raggiunge i toscani e ribalta anche la differenza canestri rispetto all'andata, quando aveva perso di 7 punti.

Pronti, via ed è subito 10-0 e poi 15-2 per i biancoblù di Bisin, trascinati da De Miranda che segna nel primo quarto 10 dei suoi 14 punti totali. Firenze reagisce ma la Dinamo Lab mantiene un vantaggio in doppia cifra.

La mazzata decisiva nel terzo quarto la danno le tre triple di Spanu che portano anche a +21 i sassaresi. Ormai il match è saldamente nelle loro mani. Da sottolineare anche la doppia doppia di Garibllo: 13 punti e 10 rimbalzi.

Quinta sconfitta nel girone A per il Gsd Porto Torres che viene superata in casa da Cantù, ancora a punteggio pieno: 58-79 il finale. La formazione portorrese ha avuto un ottimo approccio alla gara ed è stata a lungo in vantaggio: 22-19 nel primo quarto e 35-40 al riposo con Sagar a portare avanti i brianzoli.

Nella terza frazione, il crollo 14-2 di parziale per gli ospiti che con De Maggi e Sagar (49 punti in coppia) hanno deciso la partita. Tra i padroni di casa 16 punti per Raimondi, 15 per Hadiazhar e 11 per Simula.

