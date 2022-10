Il 4-0 rifilato (in modo un po’ rocambolesco) alla Nuorese è stato per il Carbonia un toccasana: la squadra diretta da Diego Mingioni si è rimessa in sesto dato che la classifica (ora è a 14 punti) che cominciava ad avere il fiato corto. In prospettiva la salvezza non dovrebbe essere un problema.

Anzi, per il Carbonia retrocesso dalla serie D, la missione è quella di disputare un campionato di posizioni medio alte: “Abbiamo le carte in regole per un torneo importante – analizza il presidente Stefano Canu – altri club hanno investito un’infinità di volte più di noi, ma siamo in grado di dire la nostra grazie a una squadra giovane e con talenti riconosciuti”.

Sebbene la vittoria roboante contro la Nuorese nasconda un retrogusto amaro: “In relazione al primo tempo – afferma Mingioni – giocato il peggior parziale di tutta la stagione con diversi errori tecnici, fretta di andare in avanti”. Però con 14 punti è perfetta la media salvezza: “Tuttavia – conclude Mingioni – molte cose sono da migliorare in vista delle prossime partite”.

Dopo la pausa del 23 ottobre, a Carbonia arriva subito la corazzata Budoni: “Se approcciano la gara col Budoni come abbiamo fatto con la Nuorese – avverte l’allenatore – rischiamo di essere sotto 3-0 nel primo tempo”.

