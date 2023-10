Tutto pronto a Sinnai per la ventunesima edizione della “SERPIlonga Marathon”, memorial “Felice Schirru”. La storica corsa in mountain bike è valida per la settima e penultima prova della Sardinia Cup 2023. L’appuntamento è per domenica e sono previste tre distanze (le prime due con passaggio nel monte Serpeddi): la più lunga, la Marathon, di 60 chilometri con circa 1900 metri di dislivello positivo, la corta (Point to point) di 45 chilometri con 1400 metri di dislivello positivo e la Point Short (16 chilometri con 562 metri di dislivello positivo). Il ritrovo è fissato alle 8 nella piazza Sant’Isidoro. La partenza della Marathon e della Point to Point sarà alle 10.00 mentre quella della Point Short alle 10.15. Prevista anche l’escursione (38 chilometri con 1162 di dislivello positivo) con partenza alle 10.15.

Organizza la MTB Sinnai col patrocinio del Comune di Sinnai e in collaborazione con le associazioni Shardani, Motoclub Sa Palestra, 4x4 Sinnai Fuoristrada, Dance Fitness e Guerrieri Stanchi e tanti volontari.

Nella scorsa stagione nella Marathon si era imposto il sinnaese della Karel Sport, Mauro Vacca eguagliando il record di successi (6) del campione Vittorio Serra che nel lontano 1999 aveva ideato la SERPIlonga.

I leader della Sardinia Cup è Luca Dessì della Karel Sport che partirà tra i favoriti insieme ai compagni di squadra Vacca e Maurizio Olla. In pole anche Mirko Pani della Calz M Granaro che ha dominato a Villasalto.

Probabile la presenza di Eros Piras. Outsiders Marco Serpi (Arkitano), Roberto Gulleri (Aquascan) e Antonio Marongiu (SBS).

Tra le donne, non mancherà la prima della classifica generale, la sinnaese Eleonora Pilleri della Team Bike Academy. Tra le rivali, la fortissima Klaudetta Masia (Ciclobottega) e Erika Pinna (Arkitano).

© Riproduzione riservata