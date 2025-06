Dopo la splendida salvezza raggiunta nel finale di stagione, il San Vito prepara la squadra per il prossimo torneo di Prima categoria. Come era scontato, la società ha confermato l'allenatore Angelo Padiglia, già al lavoro per l'allestimento della rosa. Sono stati confermati Andrea Frigau, Mauro Padiglia, Tommaso Farci, Simone Fanni, Mattia Melis, Airton Oliveira, Alessio Atzori, Andrea Lara, Alessandro Atzori, Luigi Utzeri, Edoardo Murru, Mattia Zinzula e Roberto Rocca. Rientra in rosa Daniele Cocco. Ingaggiato anche l’attaccante Umberto Festa, ex Decimo 07 e Castiadas. Dalla prossima stagione il San Vito giocherà nuovamente le gare interne in paese su un campo in erba tra i più belli della zona.

© Riproduzione riservata