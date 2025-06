Un calendario ristretto a due giorni di gare che aumenta la spettacolarità del Rally Internazionale dell'Asinara. Questa mattina è stata presentata l'edizione numero 30 nella sede sassarese dell'Automobile Club (Aci) che organizza l'evento. La manifestazione è valida come 2° round della Coppa Rally di Zona 10 e come Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport.

Si correranno 73,50 chilometri cronometrati (il massimo consentito) articolati in cinque prove speciali da ripetere due volte. Venerdì sera a Sassari le ricognizioni e verifiche tecniche che proseguiranno sabato mattina. Il Rally prenderà il via da Castelsardo alle 14.30. L'arrivo è fissato a Porto Torres, da dove partirà la seconda tappa, domenica mattina alle 9.15. Arrivo finale e premiazioni sempre a Porto Torres.

Al via una settantina di vetture : dieci per il moderno Rally2, le altre per le categorie Rally 3 e Rally 4.

Le diverse prove toccheranno anche i Comuni di Osilo, Sorso, Codrongianos, Muros-Ossi e Usini.

