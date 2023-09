Doppietta della Donori Bike nella seconda edizione del Gran Premio Città di Elmas, gara di ciclismo su circuito cittadino. Successo per Giuseppe Lampis (dopo aver vinto ieri la cronoscalata di Gesturi) davanti al compagno di squadra Eros Piras. La manifestazione, organizzata da Gino Mameli, è inserita nel circuito internazionale della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Ai nastri di partenza quasi 50 corridori provenienti da diverse località della Sardegna. La sindaca di Elmas Maria Laura Orrù, ex campionessa del mondo di pattinaggio, ha dato la partenza alla Kermesse ciclistica.

«Subito dopo il via ha preso il largo il fortissimo corridore Eros Piras», dice Mameli, «vincitore, domenica scorsa, a Quartu. Il presidente della Donori bike Nicola Schirru, in postazione a bordo strada, durante la fuga di Piras lo informa che il compagno di squadra Lampis è uscito dal gruppo. Sicuramente la strategia tra i due corridori era stata studiata a tavolino per favorire la vittoria di Lampis. Lampis dopo qualche chilometro di inseguimento», continua Mameli nel racconto della corsa, «raggiunge il compagno di squadra e i due viaggiano assieme fino al termine della corsa. Negli ultimi metri Piras si sfila lasciando la vittoria a Lampis».

A fine gara Piras ha dichiarato di aver favorito la vittoria del compagno di squadra per la collaborazione ricevuta durante tutta la stagione. «Sono cose naturali», spiega Mameli, «che accadono nello sport. Lampis è stato comunque bravo a mettere in pratica la strategia studiata dal presidente Schirru». Gli altri? «Orlando Pitzanti della Sestu Bike ha tentato più di una volta a riprendere i fuggitivi ma senza fortuna, come pure hanno provato i corridori della Ciclobottega di Sassari Luca Monaco e Salvatore Serra. La volata del gruppo è stata vinta da Luca Monaco». Nella categoria femminile, ennesimo successo per Ariana Perdisci della Sestu Bike che ha preceduto Cristina Murrru della 4 Mori Bike, Lucia Muscas della Sestu Bike, Manola Nieddu e Michela Manunza.

Sabato 30 settembre si corre a Quartu sul circuito di Via Fiume il Gran Premio “Corri Per la Vita”. Organizza sempre Gino Mameli.

