Quasi completato il primo turno playoff nei gironi sud del campionato di Promozione regionale di basket.

Gli scontri. Pronostici quasi rispettati nei 3 incontri disputati, su 4 in totale. Il colpo è del Condor Monserrato che, al termine di 40’ di gioco molto equilibrati e combattuti, si impongono sul parquet del Jolly Dolianova per 63-65. Colpo esterno che vale un posto in semifinale. Semifinale raggiunta anche da Carloforte e Sinis. I primi superano in casa lo Spirito Sportivo per 68-55. Grande equilibrio nei primi 3 quarti di gioco (54-51 al 30’). Nell’ultima frazione vengono fuori i padroni di casa che prendono il largo. Il Sinis, invece, si impone sul Poetto per 69-59, in una sfida che rappresenta un “classico” del torneo di Promozione.

L’ultima sfida. Manca all’appello il quarto di finale tra Sulcis Spes Sant’Antioco e Su Planu. Sfida che si giocherà domani alle 21.30 presso il palazzetto dello sport antiochense. I precedenti della regular season parlano di una doppia vittoria della Sulcis Spes.

La formula. Nel prossimo weekend, intanto, dovrebbe essere già tempo di semifinali che vedrà contrapposte di sicuro Sinis e Condor; dall’altra parte, invece, il Carloforte aspetta la formazione vincente tra Sulcis Spes Sant’Antioco e Su Planu. Anche per le semifinali e la finale varrà la regola della partita “secca” in casa della formazione classificata nella posizione migliore al termine della regular season.

© Riproduzione riservata