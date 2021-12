L'Amatori Rugby Capoterra chiude il 2021 con una sconfitta casalinga. Il XV di coach Alejandro Eschoyez ha ceduto 0-18 contro il Lecco nel match valido per la settima giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie B.

Un passo avanti. “Si può perdere facendo un passo in avanti. Questo è quel che si è visto domenica. Anzi, non un passo, ma dieci passi avanti a livello attitudinale, che è quello che cercavamo”, esordisce il tecnico argentino, che prosegue “Per noi è un momento difficile, non a livello di risultati, ma perché abbiamo tanta gente fuori. Abbiamo puntato sui nostri giovani, che stanno rispondendo benissimo. Non a caso, domenica su ventidue giocatori c'erano sedici ragazzi sardi. Non è un alibi, ma è una vittoria per noi, perché stanno facendo un processo di formazione in un progetto a lungo termine. Brutta la sconfitta, ma so che ci risolleveremo. Noi abbiamo avuto le nostre opportunità (e questo è positivo) e il Lecco le loro, la differenza è stata che loro sono riusciti a segnare. Le sconfitte fanno parte della crescita degli uomini. Per questo, testa alta, guardare avanti, lavorare sodo con sacrificio e umiltà”, chiosa Eschoyez.

© Riproduzione riservata